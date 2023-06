Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Vichy Saynète musicale sur la vie de Sainte Cécile Eglise Saint Louis Vichy, 21 juin 2023, Vichy. Saynète musicale sur la vie de Sainte Cécile Mercredi 21 juin, 20h00 Eglise Saint Louis Venez découvrir la vie passionnante de la sainte patronne de la musique, Sainte Cécile, fille d’une noble famille patricienne de Rome au IIIe siècle! Vous assisterez à une mise en scène théâtrale animée par des morceaux de musique sur le parvis de l’église Saint Louis. Le spectacle, qui dure 15 minutes, (et qui se déroule plusieurs fois dans la soirée) se termine à l’intérieur de l’église Saint Louis, ou une chorale des jeunes anime des chants qui vous aideront à entrer dans la spiritualité propre de ce lieu. Eglise Saint Louis 17 Passage Giboin, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0748103743 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

