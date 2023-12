CONCERT DU CHOEUR DES TROIS ABBAYES Eglise Saint-Louis Vecoux, 1 décembre 2023, Vecoux.

Vecoux,Vosges

Créé en octobre 2006 à Senones (Vosges), le chœur d’hommes des 3 abbayes est composé de choristes amateurs originaires de ce département lorrain ainsi que de Moselle, Meurthe-et-Moselle et du Bas-Rhin. Son nom fait écho aux trois abbayes fondées entre 640 et 670 à Etival, Moyenmoutier et Senones, région où résident la plupart de ses membres.

Ce chœur d’hommes poursuit sa recherche de qualité en participant à des créations originales : Requiem de Liszt en 2008 avec le chœur d’hommes Saint Jean de Rila (Bulgarie), Gesang der Geister de Schubert en 2009 avec un ensemble de cordes de Strasbourg, Festival des Abbayes Lorraine en 2010 pour l’office versifié de St Hydylphe des moines de Moyenmoutier (1039) avec l’ensemble Organum, l’opus 23 du Lorrain Théodore Gouvy en 2011.

Le présent concert est tout tourné vers Noël avec ses chants traditionnels de tous pays et régions, entrelacés de textes nous plongeant dans la magie de cette grande fête devenue universelle.. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. 0 EUR.

Eglise Saint-Louis Rue du Centre

Vecoux 88200 Vosges Grand Est



Created in October 2006 in Senones (Vosges), the Ch?ur d?hommes des 3 abbayes is made up of amateur choristers from the Lorraine region, as well as Moselle, Meurthe-et-Moselle and Bas-Rhin. Its name echoes the three abbeys founded between 640 and 670 in Etival, Moyenmoutier and Senones, where most of its members live.

The men?s choir pursues its quest for quality by taking part in original creations: Liszt?s Requiem in 2008 with the Saint Jean de Rila men?s choir (Bulgaria), Schubert?s Gesang der Geister in 2009 with a string ensemble from Strasbourg, Festival des Abbayes Lorraine in 2010 for the versified office of St Hydylphe by the monks of Moyenmoutier (1039) with the Organum ensemble, Opus 23 by Lorraine?s Théodore Gouvy in 2011.

The present concert is all about Christmas, with traditional carols from all countries and regions, interwoven with texts that plunge us into the magic of this great celebration that has become universal.

Creada en octubre de 2006 en Senones (Vosgos), la Ch?ur d?hommes des 3 abbayes está formada por coristas aficionados de la región de Lorena, así como de Moselle, Meurthe-et-Moselle y Bas-Rhin. Su nombre evoca las tres abadías fundadas entre 640 y 670 en Etival, Moyenmoutier y Senones, donde viven la mayoría de sus miembros.

El coro masculino continúa su búsqueda de la calidad participando en creaciones originales: el Réquiem de Liszt en 2008 con el coro masculino Saint Jean de Rila (Bulgaria), el Gesang der Geister de Schubert en 2009 con un conjunto de cuerdas de Estrasburgo, el Festival des Abbayes Lorraine en 2010 para el oficio versificado de St Hydylphe de los monjes de Moyenmoutier (1039) con el conjunto Organum, y el Opus 23 de Théodore Gouvy de Lorena en 2011.

Este concierto gira en torno a la Navidad, con sus canciones tradicionales de todos los países y regiones, entrelazadas con textos que nos sumergen en la magia de esta gran fiesta que se ha hecho universal.

Der Ch?ur d’hommes des 3 abbayes wurde im Oktober 2006 in Senones (Vogesen) gegründet und besteht aus Amateurchorsängern aus diesem lothringischen Departement sowie aus Moselle, Meurthe-et-Moselle und dem Bas-Rhin. Sein Name erinnert an die drei Abteien, die zwischen 640 und 670 in Etival, Moyenmoutier und Senones gegründet wurden, wo die meisten seiner Mitglieder wohnen.

Der Männerchor setzt sein Streben nach Qualität fort, indem er an originellen Uraufführungen teilnimmt: Liszts Requiem 2008 mit dem Männerchor Saint Jean de Rila (Bulgarien), Schuberts Gesang der Geister 2009 mit einem Streicherensemble aus Straßburg, Festival des Abbayes Lorraine 2010 für das versifizierte Offizium von St. Hydylphe der Mönche von Moyenmoutier (1039) mit dem Ensemble Organum, das Opus 23 des Lothringers Théodore Gouvy im Jahr 2011.

Das vorliegende Konzert ist ganz auf Weihnachten ausgerichtet, mit traditionellen Liedern aus allen Ländern und Regionen, verwoben mit Texten, die uns in den Zauber dieses großen, universell gewordenen Festes eintauchen lassen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT REMIREMONT