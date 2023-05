Festival du 8 de Montcabrier : La forme de mes rêves Eglise Saint Louis, 5 août 2023, Montcabrier.

Montcabrier,Lot

Le « 8 de Montcabrier » n’est pas l’enseigne d’un tout nouveau restaurant branché mais bel et bien le nom d’un dynamique festival de musique de chambre ! Et oui ! de la musique classique !

Montcabrier, son village médiéval, l’acoustique remarquable de l’église Saint-Louis, une municipalité avide de culture, voilà largement de quoi attirer une petite bande de musiciens plutôt très parisiens… Menés tambours battants par Marie POULANGES, ces habitués des grandes salles, décident, en 2008, contre toute attente, d’élire domicile à Montcabrier tous les ans pendant une semaine. Pas folle la guêpe, Marie POULANGES s’entoure…et bien ! Uniquement d’artistes de talents car oui, petit détail, la troupe en question est issue de l’Orchestre de Paris. Du côté des artistes, le succès des premières années, les connaissances du milieu musical servent… On peut dire d’ailleurs que depuis, question concerts et programmes c’est « une affaire qui roule ».

Réservation à partir du 15 juillet.

– par mail : 8demontcabrier@gmail.com

– par téléphone : +33 (0)5 65 24 67 11

– par courrier : Télécharger le formulaire sur le site internet puis envoyez-le dès maintenant accompagné de votre règlement..

2023-08-05 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-05 23:00:00. EUR.

Eglise Saint Louis

Montcabrier 46700 Lot Occitanie



The « 8 de Montcabrier » is not the sign of a brand new trendy restaurant but the name of a dynamic chamber music festival! And yes! Classical music!

Montcabrier, its medieval village, the remarkable acoustics of the Saint-Louis church, a municipality eager for culture, here is more than enough to attract a small band of musicians rather very Parisian… Led by Marie POULANGES, these accustomed to large halls, decided, in 2008, against all odds, to take up residence in Montcabrier every year for a week. Not crazy the wasp, Marie POULANGES surrounds herself…and well! Only talented artists because yes, small detail, the troop in question is from the Orchestra of Paris. On the artists’ side, the success of the first years, the knowledge of the musical environment are useful… We can say that since then, as far as concerts and programs are concerned, it is « a rolling business ».

Reservation from July 15th.

– by mail : 8demontcabrier@gmail.com

– by phone : +33 (0)5 65 24 67 11

– by mail : Download the form on the website and send it now with your payment.

El « 8 de Montcabrier » no es un nuevo restaurante de moda, sino el nombre de un dinámico festival de música de cámara Sí, ¡música clásica!

Montcabrier, su pueblo medieval, la notable acústica de la iglesia de Saint-Louis, un municipio ávido de cultura, aquí es más que suficiente para atraer a una pequeña banda de músicos más bien parisinos? Dirigidos por Marie POULANGES, estos músicos, acostumbrados a tocar en grandes recintos, decidieron en 2008, contra todo pronóstico, instalarse en Montcabrier cada año durante una semana. No es una avispa loca, Marie POULANGES se rodea… ¡y bien! Sólo artistas con talento, porque sí, un pequeño detalle, la compañía en cuestión es de la Orquesta de París. En cuanto a los artistas, el éxito de los primeros años y su conocimiento del mundo musical les ha servido de mucho.. Podemos decir que, desde entonces, los conciertos y programas han sido un éxito.

Reservas a partir del 15 de julio.

– por correo electrónico: 8demontcabrier@gmail.com

– por teléfono : +33 (0)5 65 24 67 11

– por correo: Descargue el formulario del sitio web y envíelo ahora con su pago.

Die « 8 de Montcabrier » ist nicht das Aushängeschild eines brandneuen, trendigen Restaurants, sondern der Name eines dynamischen Kammermusikfestivals! Und ja, klassische Musik!

Montcabrier, sein mittelalterliches Dorf, die bemerkenswerte Akustik der Kirche Saint-Louis und eine kulturbegeisterte Stadtverwaltung ziehen eine kleine Gruppe von Musikern aus Paris an… Unter der Leitung von Marie POULANGES beschließen diese an große Konzertsäle gewöhnten Musiker 2008 entgegen allen Erwartungen, sich jedes Jahr eine Woche lang in Montcabrier niederzulassen. Die Wespe ist nicht verrückt, Marie POULANGES umgibt sich…und zwar gut! Ausschließlich mit talentierten Künstlern, denn ja, kleines Detail, die betreffende Truppe stammt aus dem Pariser Orchester. Man kann übrigens sagen, dass die Konzerte und Programme seither « eine runde Sache » sind.

Reservierungen sind ab dem 15. Juli möglich.

– per E-Mail: 8demontcabrier@gmail.com

– per Telefon: +33 (0)5 65 24 67 11

– per Post: Laden Sie das Formular von der Website herunter und senden Sie es zusammen mit Ihrer Zahlung ab.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot