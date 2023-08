Découvrez une église de la fin du XIIIe siècle en visite libre Église Saint-Louis Montcabrier Catégories d’Évènement: Lot

Découvrez une église de la fin du XIIIe siècle en visite libre

16 et 17 septembre

Église Saint-Louis
Montcabrier

Gratuit. Entrée libre.

Consacrée à saint Louis, canonisé en 1297, qui est également la date de la fondation de la bastide de Montcabrier, l'église abrite une statue-reliquaire rustique. Le roi-saint figure également sur le retable baroque, récemment restauré. Le grand portail à tympan, ajouré, est unique en Quercy. Le clocher-mur est typique de la région.

Visitez ce lieu pour les Journées européennes du patrimoine.

Le bourg, 46700 Montcabrier
Montcabrier 46700 Lot
Occitanie

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

