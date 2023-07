Visite de l’église St-Louis à Marseille Eglise Saint-Louis Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Visite de l’église St-Louis à Marseille Samedi 16 septembre, 14h00 Eglise Saint-Louis entrée libre,

Le samedi 16 septembre 2023 de 14h à 18h30 :

Présentation et visite de l’église St-Louis à Marseille

avec Jean-Claude Gautier, auteur d’un livre sur son architecture (voir ci-dessous)

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

. Modalités : Visites en continue ; ouvert à tous ; entrée libre

. Lieu : Eglise St-Louis : 20 chemin de Saint-Louis au Rove 13015 MARSEILLE

. Partenaires : Evenement organisé par l’éditeur Maltaé, l’auteur et la MAV PACA

PUBLICATION

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS DE MARSEILLE, UNE MÉMOIRE EN DEVENIR

Le quartier Saint-Louis dans le 15e arrondissement de Marseille possède une église exceptionnelle (20, chemin de Saint-Louis au Rove).

Sous l’épiscopat de Mgr Dubourg (1928-1936), l’abbé Gabriel Pourtal initie le projet qui remplace l’ancienne église. Il sollicite l’architecte Jean-Louis Sourdeau (1889-1976), auteur de l’église Notre Dame de Rocquigny (1929-1932) pour concevoir ce chef d’œuvre du patrimoine architectural marseillais encore méconnu dont la structure et la voûte sont réalisées en béton armé selon les procédés Hennebique.

Cette église, réalisée entre 1933 et 1935, s’inscrit dans un projet de rechristianisation d’un quartier fortement industrialisé à la population étrangère importante. Cette volonté de reconquête des fidèles passe par cette imposante réalisation architecturale où prend un ensemble iconographique extérieur et intérieur conséquent : un Christ crucifié, des anges adorateurs et un archange Gabriel monumentaux de Carlo Sarrabezolles, un bas relief de Sainte-Fortunée de Louis Botinelly, un Chemin de croix de Jac Martin-Ferrières, des pavés de verre comme vitraux autour du roi Saint Louis et un luminaire en forme de couronne d’épines. L’association la Fraternité Saint-Louis a été créée en 2004 pour la défense et la sauvegarde de l’église et de ce patrimoine.

Après guerre, deux affiches monumentales ont été installées de part et d’autre du chœur et entre 2000 et 2013, les deux seules œuvres religieuses de Vasarely et de son fils Yvaral (Le Christ et Saint-Pierre) y ont séjourné de 2000 à 2013 et plus près de nous une peinture de La Sainte Trinité de Maria del Carmen Villaveces.

Sous la direction de Jean-Claude Gautier, une équipe pluridisciplinaire a entrepris la réalisation d’un ouvrage centré sur la période d’avant guerre pour mettre en lumière les richesses de cette église en n’omettant pas le contexte religieux et économique de cette époque .

Textes : Claude Massu, Christine Breton, Samia Chabani, Anaëlle Chauvet, Marina Sanchez, (Association Ancrages), Sophie Audibert, Robert Maumet, Eve Roy, Laurent Noet, Christine Blanchet, Georges Tortel, Jean-Claude Gautier, Laure Van Ysendyck.

Photos : Patrick Box, Léopold Farfantoli, Pierre-Michel Gautier, Xavier de Jauréguiberry, Olivier Liardet, Florence Portemer

Église inscrite sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1980 – Label « Patrimoine XXe » en 2001

PUBLICATION en vente sur place :

Éditions MALTAE.org (maltae2@gmail.com)

128 pages, plus de 110 illustrations dont certaines inédites, format 21×28 cm 25 euros TTC

ISBN-13 978-2-912433-19-0

LIENS UTILES

. Le site de l’éditeur Maltae : www.maltae.org

. Le site des Oiseaux de Passage : https://lesoiseauxdepassage.coop/creations/1973-l-eglise-saint-louis-de-marseille-une-memoire-en-devenir/

