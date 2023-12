CHOLET GOSPEL – ACT #4 Eglise Saint Louis-Marie Grignion de Montfort Cholet, 20 janvier 2024, Cholet.

Cholet Maine-et-Loire

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20

Le rendez-vous annuel maintenant bien établi entre le public amoureux du Gospel et la chorale Cholet Gospel est fixé le samedi 20 janvier 2024.

En première partie, Maud Cherel, leur cheffe de chœur, saura tirer le meilleur parti de Cholet Gospel et ses cinquante choristes, avec sa battue tellement précise et communicative. Bien secondée par Freddy Bourgeois, merveilleux pianiste et arrangeur. Sans oublier Jean-Pierre Simondin à la guitare basse.



En deuxième partie, ce sera un groupe : Keep On Variations Gospel. Avec quatre voix et un piano, il nous emmène avec force et générosité au point de rencontre entre ce style chargé d’histoire, et les grands interprètes d’hier et d’aujourd’hui. Le gospel s’impose comme une évidence pour parler de liberté et d’espérance. Dana Luciano, soprane, Eva Paquereau, alto et Stéphane Rom, ténor, sont tous issus du grand métissage musical de ces dernières décennies. De même que Freddy Bourgeois qui conduit ce groupe avec son piano et sa voix basse.

Eglise Saint Louis-Marie Grignion de Montfort Rue Jean XXIII

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire



