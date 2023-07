Visite guidée de l’église Saint-Louis Eglise Saint-Louis La Roche-sur-Yon, 17 septembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Visite guidée de l'église Saint-Louis Dimanche 17 septembre, 15h00 Eglise Saint-Louis

Visite guidée, découverte de l’histoire et de l’architecture de l’église à travers l’actualité du chantier de restauration qui doit s’achever en 2029.

Eglise Saint-Louis Place Napoléon 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire http://www.paroissesaintpaul.fr/ Impulsée sous le premier empire, la construction de Saint-Louis s'étale de 1813 à 1829, bien après la mort de Napoléon. Elle remplace l'église Saint-Hilaire, lieu de culte mentionné dès le XIe siècle dont l'emplacement, les dimensions et l'état ne conviennent pas à l'importance du nouveau chef-lieu. Avec son plan inspiré des basiliques romaines, son décor à l'antique et son mobilier (confessionnaux, chaire…) dessiné par les Ponts et Chaussées, l'édifice s'intègre parfaitement dans le style néoclassique qui prévalut à l'édification de la ville. Sa voûte peinte en trompe-l'œil, ses vitraux et son mobilier (chemin de croix, autel, monument aux morts, orgues…) sont révélateurs de l'évolution des arts liturgiques des XIXe et XXe siècles.

©Ville de La Roche-sur-Yon