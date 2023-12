LES 4 SAISONS DE VIVALDI INTEGRALE EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris, 2 mars 2024, Paris.

LES 4 SAISONS DE VIVALDI INTEGRALE – PETITE MUSIQUE DE NUIT DE MOZARTGLEN ROUXEL/ORCHESTRE HELIOSLa Sérénade no 13 en sol majeur « Eine Klein Nachtmusik », K. 525 – plus connue en français sous le titre « Une petite musique de nuit » – est une sérénade pour cordes composée par Mozart en 1787. Son premier mouvement débute par l’un des thèmes les plus connus de la musique classique. Elle est la dernière sérénade de Mozart.Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi est un ensemble de quatre concerti pour violon, composé en 1723.

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:45

Réservez votre billet ici

EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE 19 bis rue Saint-Louis en l’Ile 75004 Paris 75