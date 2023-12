PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris, 25 février 2024, Paris.

PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINIL’un des chefs-d’œuvre de la musique sacrée de Rossini, donné ici dans sa version originale pour solistes, chœur, piano et accordéon. Avec sa Petite messe solennelle, Rossini revient à un genre qu’il avait délaissé au cours de sa carrière de compositeur : la musique sacrée. Il existe deux versions de cette œuvre. La première, à l’effectif modeste (qui lui vaut le nom de petite messe ), réunit quatre solistes (soprano, contralto, ténor, basse) un chœur mixte, piano et un accordéon. L’autre version, réorchestrée par Rossini lui-même, possède un effectif plus large.

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 16:00

EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE 19 bis rue Saint-Louis en l’Ile 75004 Paris 75