GRAND CONCERT DE NOËL EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris Catégorie d’Évènement: Paris GRAND CONCERT DE NOËL EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE Paris, 23 décembre 2023, Paris. GRAND CONCERT DE NOËL EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE a lieu à la date du 2023-12-23 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 44 euros. GRAND CONCERT DE NOËLBACH : Jésus que ma joie demeureVIVALDI : ConcertoMOZART : Petite musique de nuitHAENDEL : Lascia/Rejoice greatlyAVE MARIA de CACCININoëls sacrés et populaire: Les anges dans les campagnes, Minuit Chrétien…ORCHESTRE LES SOLISTES FRANCAISSabine Revault d’Allonnes, sopranoPaul Rouger, violon solo Réservez votre billet ici Métro Pont-Marie (Ligne 7) ou Saint-Paul (Ligne 1)

EGLISE SAINT LOUIS EN L’ILE

19 bis rue Saint-Louis en l’Ile Paris 75004 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu EGLISE SAINT LOUIS EN L'ILE Adresse 19 bis rue Saint-Louis en l'Ile Ville Paris Departement 75004 Lieu Ville EGLISE SAINT LOUIS EN L'ILE Paris latitude longitude 48.85124;2.358143

EGLISE SAINT LOUIS EN L'ILE Paris 75004 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/