Visite guidée de l’église paroissiale Église Saint-Louis-en-l’Île Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de l’église paroissiale 16 et 17 septembre Église Saint-Louis-en-l’Île Visite en français. Entrée libre et gratuite. Retrouvez votre guide, quelques minutes avant 15h, sous la tribune d’orgue, au pied de la statue de saint Louis.

Venez (re)découvrir cette église discrète et sobre du XVIIe siècle… qui abrite pourtant de riches œuvres d’art, collectées et offertes tout au long du XIXe siècle.

Derrière les échafaudes et les bâches qui dissimulent le travail des restaurateurs et réduisent les grandes orgues au silence, laissez-vous conter l’édification d’une église, étroitement liée au lotissement de l’île Saint-Louis ; son architecture novatrice, caractéristique de la Contre-Réforme catholique ; sa sauvegarde épique, lors de la période révolutionnaire ; son ornementation foisonnante, due à la générosité d’un curé d’exception ; certains de ses nombreux vitraux, peintures et sculptures.

Laissez-vous présenter sainte Geneviève, patronne du diocèse, et saint Louis, patron de la paroisse.

Des dépliants en français et en anglais sont également à votre disposition pour vous orienter et vous guider dans l’église, pour vous présenter la campagne de restauration en cours.

Église Saint-Louis-en-l’Île 19 bis rue Saint-Louis-en-l’Ile 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.saintlouisenlile.catholique.fr Une première petit chapelle fut construite sur l’île Saint-Louis entre 1620 et 1622 suite à l’urbanisation de l’île dans les premières années du XVIIe siècle. L’église actuelle fut commencée à partir de 1646. Construite d’après les plans de François Le Vau (frère cadet de Louis Le Vau) et sous la direction de différents architectes, l’église fut consacrée en 1726. De style classique, la principale originalité de son plan est de combiner un chevet plat et un déambulatoire, ce qui est unique pour une église du XVIIe siècle. Nombreuses œuvres d’art dans les genres et les matériaux les plus diverses, datant du XIVe au XXe siècles : peinture de Van Loo, Charles Coypel, Nicolas Stella, une remarquable sculpture en bois polychrome (XVe siècle), des céramiques (XVIIe-XVIIIe siècles), des reliefs en albâtre (XIVe siècle), vitraux sur saint Louis et sa famille. L’orgue a été créé et installé en 2005. M7 Pont-Marie M1 Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Boris OBRADOVIC, lors de la visite du 12/06/2022