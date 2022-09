L’homme de Roubaix : concert d’orgue Eglise Saint Louis en l’île Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’homme de Roubaix : concert d’orgue Eglise Saint Louis en l’île, 1 octobre 2022, Paris. L’homme de Roubaix : concert d’orgue Samedi 1 octobre, 20h00 Eglise Saint Louis en l’île Les bandes originales du compositeur français Georges Delerue revisitées aux sons d’un orgue. Eglise Saint Louis en l’île 19 Rue Saint-Louis en l’Île Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France La musique de Georges Delerue est universelle. De son Roubaix natal jusqu’à Los Angeles, où il s’est éteint il y a 30 ans, les bandes originales du compositeur français ont traversé les mers pour apporter, par leur mélancolie indicible et leurs rythmes populaires, l’espoir d’un monde meilleur. Pendant cette soirée d’autres musiques de film célèbres souligneront en contrepoint la fragilité de la vie face à la guerre.

En partenariat avec Association des Grandes-Orgues de Saint-Louis en l’Ile. Benjamin Viaud est ingénieur, organiste et passionné de musiques de film.

