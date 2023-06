Église Saint-Louis, Rochefort (17) Eglise Saint-Louis de Rochefort Rochefort Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort Église Saint-Louis, Rochefort (17) Eglise Saint-Louis de Rochefort Rochefort, 2 juillet 2023, Rochefort. Église Saint-Louis, Rochefort (17) Dimanche 2 juillet, 16h00 Eglise Saint-Louis de Rochefort Entrée libre, dons possible en faveur de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Beyrouth « L’Enfance du Christ » : une soirée organisée par organisée par L’Œuvre d’Orient et la Paroisse de Rochefort. Au programme : Soirée musicale et spirituelle en dix tableaux commentés par le Père Louis Chasseriau et le Père Mickaël Le Nézet, Œuvres de Bach, Vivaldi, Corelli, Mozart, Schubert, Gounod, Berlioz.

Avec quatuor à cordes, claviers, et soprano, ainsi que les Choeurs Arpège et Saint-Vincent. Eglise Saint-Louis de Rochefort Rue Audry de Puyravault, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 99 03 11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

