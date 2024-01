Concert chant choral et instruments Eglise Saint Louis de Montfort 80 avenue des Grands Bois Saint-Herblain, dimanche 17 mars 2024.

Concert chant choral et instruments Au profit de l’association « Les Petits Ruisseaux » Dimanche 17 mars, 15h00 Eglise Saint Louis de Montfort 80 avenue des Grands Bois

Dimanche 17 mars 2024 à 15 h

Eglise Saint Louis de Montfort

La chorale Saint Luc-Saint Louis de Montfort organise un concert en solidarité avec l’association « LES PETITS RUISSEAUX » avec la participation des chorales « Orvez, et « Thouarémifasol », les musiciens et la chorale de notre paroisse.

L’association « Les Petits Ruisseaux » assure, au Burkina Faso et au Ghana depuis 1979, un service d’éducation auprès des enfants et des jeunes, un service lié à la santé (dispensaires, maternités…) et un service pour la promotion féminine.

Au cours du concert, l’association fera une présentation de ses actions appuyée d’un diaporama. Une quête sera proposée et le produit sera remis à l’association.

Eglise Saint Louis de Montfort 80 avenue des Grands Bois Saint-Herblain 44800