Fête de la musique : Comment ne pas te louer ! Mercredi 21 juin, 20h00 Église Saint-Louis d’Antin

Dans le cadre de la Fête de la Musique, une soirée exceptionnelle sera organisée à partir de 20 h (et jusqu’à environ 0 h 30) dans l’église de Saint-Louis d’Antin et sur la Rue de Caumartin, avec la participation du père Aurélien Saniko, auteur et compositeur de la chanson Comment ne pas te louer qui sera reprise de nombreuses fois et constituera le thème de cette soirée

Avec aussi le père Jean-Yves Jaffre, le père Mathieu Malonga, le groupe Éclat, et bien sûr avec les chants et la joie de tous les participants !

Venez et Voyez … et ensemble chantons et louons !

Cette soirée est organisée à l’initiative de l’Équipe de la Mère du Verbe de Saint-Louis d’Antin.

Église Saint-Louis d’Antin 63 Rue de Caumartin, 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

