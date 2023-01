Procession aux flambeaux pour l’Église Église Saint-Louis d’Antin Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Procession aux flambeaux pour l’Église Église Saint-Louis d’Antin, 10 février 2023, Paris. Procession aux flambeaux pour l’Église Vendredi 10 février, 19h15 Église Saint-Louis d’Antin Une procession aux flambeaux sera organisée à partir de Saint-Louis d’Antin. Église Saint-Louis d’Antin 63 Rue de Caumartin, 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France En ce jour anniversaire, de l’envoi dans le monde, le 10 février 2016, par le Pape François des Missionnaires de la Miséricorde, en la Basilique Saint-Pierre et en présence du corps de Padre Pio et de celui de Saint Léopold Mandic, une Procession aux flambeaux sera organisée à partir de Saint-Louis d’Antin, autour d’une statue de Marie – Mère de l’Église -, de Saint Joseph – Saint Patron de l’Eglise universelle -, et d’une mitaine de Padre Pio, saint de la Miséricorde. Rassemblement de 18 h à 19 h à Saint-Louis d’Antin, pour départ de la Procession à 19 h 15, et tout au long de laquelle nous prierons pour l’Eglise, pour le Pape, les prêtres et en particulier les confesseurs La Procession se clôturera par une messe à 20 h 45 à Saint-Louis d’Antin.

Cette Procession est aussi une réponse à la demande de Marie, Mère du Verbe, qui lors des Apparitions de Kibeho, a demandé de “prier sans cesse pour l’Eglise”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T19:15:00+01:00

2023-02-10T20:45:00+01:00

