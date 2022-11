Conférences de l’Avent Église Saint-Louis d’Antin Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférences de l’Avent Église Saint-Louis d’Antin, 27 novembre 2022, Paris. Conférences de l’Avent 27 novembre – 18 décembre, les dimanches Église Saint-Louis d’Antin Dimanches 27 novembre, 11 et 18 décembre Église Saint-Louis d’Antin 63 Rue de Caumartin, 75009 Paris Paris 75009 Paris Île-de-France Nous vous invitons aux 3 conférences de l’Avent qui auront lieu dans l’église à 16.00 : 27 novembre – « Les enfants de la Promesse » par le P. Antoine Devienne, curé

11 décembre – « Le temps de l’Avent dans le rite maronite » par le P. Elie Challita

18 décembre – « Noël : récit biblique et traditions populaires » par le P. Hervé Soubias Les conférences seront suivies par les secondes vêpres du dimanche à 17.15.

