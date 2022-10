VISITE COMMENTÉE. Reliques et reliquaires à Martigues Église Saint-Louis d’Anjou Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

VISITE COMMENTÉE. Reliques et reliquaires à Martigues
Mardi 22 novembre, 16h30
Église Saint-Louis d'Anjou

Gratuit, sans inscription

Une visite commentée, par le service Art, Histoire et Archéologie, pour découvrir l'art sacré à partir de l'exemple des reliquaires présents dans l'église Saint-Louis d'Anjou de Ferrières.

Présentation
L'église Saint-Louis d'Anjou abrite plusieurs reliquaires dont certains classés au titre des monuments historiques. Datés pour la plupart du XVIIIe et XIXe siècle, ces objets de dévotion populaire permettent d'appréhender l'art sacré.

Informations pratiques
Église Saint-Louis d'Anjou, 2 rue Colonel Denfert

Gratuit, sans inscription

Renseignements au 04 42 49 03 30

