Concert – Trompe de Chasse Eglise Saint-Lomer Courgeoût, 3 novembre 2023, Courgeoût.

Courgeoût,Orne

Concert de trompe de chasse. Récit d’une journée de chasse en forêt de Perseigne.

Avec la participation des Amis du Mesnil et du Rallye Perseigne..

Eglise Saint-Lomer

Courgeoût 61560 Orne Normandie



Hunting horn concert. Account of a day’s hunting in the Perseigne forest.

With the participation of Les Amis du Mesnil and Rallye Perseigne.

Concierto de cuerno de caza. Relato de una jornada de caza en el bosque de Perseigne.

Con la participación de los Amigos de Mesnil y el Rally de Perseigne.

Konzert für Jagdhornbläser. Erzählung eines Jagdtages im Wald von Perseigne.

Mit Beteiligung der « Amis du Mesnil » und der « Rallye Perseigne ».

