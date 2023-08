Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint-Lizier Bescat, 16 septembre 2023, Bescat.

Bescat,Pyrénées-Atlantiques

Agrandie au XVIIème, située sur le chemin de Saint-Jacques (voie du Piémont, GR 78), l’église est un joli bâtiment sur les hauteurs du village. Son architecture est intéressante avec une abside en cul de four, une ouverture plein cintre de la nef, des bas-côtés qui pourraient avoir une origine romane, un porte et porte gothiques, une voûte de décors peints et de beaux retables des XVIIème et XVIIIème siècles..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Eglise Saint-Lizier

Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Enlarged in the 17th century, and located on the Route de Saint-Jacques (Chemin du Piémont, GR 78), the church is an attractive building on the heights of the village. Its architecture is interesting, with a cul-de-four apse, a semicircular opening in the nave, side aisles that may be of Romanesque origin, a Gothic door and doorway, a vaulted ceiling with painted decorations and fine 17th and 18th century altarpieces.

Ampliada en el siglo XVII y situada en el Camino de Santiago (Route du Piémont, GR 78), la iglesia es un bonito edificio en las alturas del pueblo. Su arquitectura es interesante, con un ábside sin salida, una abertura semicircular en la nave, naves laterales que podrían ser de origen románico, una puerta y un pórtico góticos, una bóveda con decoraciones pintadas y bellos retablos de los siglos XVII y XVIII.

Die im 17. Jahrhundert vergrößerte Kirche liegt am Jakobsweg (Piemonteser Weg, GR 78) und ist ein hübsches Gebäude auf den Anhöhen des Dorfes. Sie hat eine interessante Architektur mit einer Apsis in Form eines Cul de four, einer Rundbogenöffnung des Kirchenschiffs, Seitenschiffen, die romanischen Ursprungs sein könnten, einer gotischen Tür und einem gotischen Tor, einem Gewölbe mit gemalten Verzierungen und schönen Altarbildern aus dem 17. und 18.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées