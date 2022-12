Le rêve en partage Eglise Saint Leu – St Gilles Paris Catégories d’évènement: île de France

Le rêve en partage Eglise Saint Leu – St Gilles, 16 décembre 2022, Paris. Le rêve en partage Vendredi 16 décembre, 19h30 Eglise Saint Leu – St Gilles

Entrée libre

Exposition d’oeuvres en pastel gras, gouache et encre de chine Eglise Saint Leu – St Gilles 92 bis rue saint Denis Paris 75001 Ile de France Île-de-France Vernissage: vendredi 16 décembre 2022 à 19h30, accompagné d’un concert de musciciens Mariachis

Exposition du 16 décembre 2022 au 16 janvier 2023 : oeuvres en pastel gras, gouache et encre de chine

Ouverte durant les horaires d’ouverture de l’église (13h à 18h en semaine; 9h à 11h le dimanche) en s’adressant à l’acceuil pour accéder à la salle Saint Leu

2022-12-16T19:30:00+01:00

Tonatiuh Romero

