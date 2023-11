Journée de prière de Fraternité Pentecôte Paris Eglise Saint Leu Saint Gilles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journée de prière de Fraternité Pentecôte Paris Eglise Saint Leu Saint Gilles Paris, 2 décembre 2023, Paris. Journée de prière de Fraternité Pentecôte Paris Samedi 2 décembre, 10h30 Eglise Saint Leu Saint Gilles Programme du samedi 2 décembre : 10h30 – Début de la session

Louange

Prière pour la paix, la Terre Sainte, la France, le monde,…

Petits enseignements sur l’action de l’Esprit-Saint, la Parole de Dieu, les charismes

Avec prière des frères et exercice des charismes

Adoration

Messe du jour à 18h30

19h30 – Fin de la session Nota Bene : Pour le déjeuner, nous partagerons tous ensemble, en frères et sœurs, ce que chacun apportera : quiches, salades, fromages, desserts…

N’oubliez surtout pas votre Bible Eglise Saint Leu Saint Gilles 92 rue Saint Denis 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement: Paris

