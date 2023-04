Journée sur la louange Eglise Saint Leu Saint Gilles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée sur la louange Eglise Saint Leu Saint Gilles, 13 mai 2023, Paris. Journée sur la louange Samedi 13 mai, 09h30 Eglise Saint Leu Saint Gilles Journée sur la louange pour tous les groupes de prière de paris et d’Ile de France, organisée par la Fraternité Pentecôte Paris et animée par Pierre Chieux ancien coordinateur national et Matthieu Cossiez louangeur. Eglise Saint Leu Saint Gilles 92 rue Saint Denis 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

