Musique pour le temps du Carême et de la Passion Eglise Saint Leu Saint Gilles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Musique pour le temps du Carême et de la Passion Eglise Saint Leu Saint Gilles, 26 mars 2023, Paris. Musique pour le temps du Carême et de la Passion Dimanche 26 mars, 16h00 Eglise Saint Leu Saint Gilles Entrée libre Eglise Saint Leu Saint Gilles 92 rue Saint Denis 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T16:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

2023-03-26T16:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint Leu Saint Gilles Adresse 92 rue Saint Denis 75001 Paris Ville Paris Lieu Ville Eglise Saint Leu Saint Gilles Paris

Eglise Saint Leu Saint Gilles Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Musique pour le temps du Carême et de la Passion Eglise Saint Leu Saint Gilles 2023-03-26 was last modified: by Musique pour le temps du Carême et de la Passion Eglise Saint Leu Saint Gilles Eglise Saint Leu Saint Gilles 26 mars 2023 Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris Paris

Paris