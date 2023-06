41ème Festival du Périgord Noir – Mère et fils à Vienne Eglise Saint-Léon-sur-Vézère, 19 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Un concert où les solos succèdent aux duos dans une douce atmosphère de réunion familiale. Avec Anne Queffélec au piano et Gaspard Dehaene au piano. Réservation conseillée.

2023-08-19 à ; fin : 2023-08-19 . EUR.

Eglise

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A concert where solos follow duets in a gentle family atmosphere. With Anne Queffélec on piano and Gaspard Dehaene on piano. Reservations recommended

Un concierto en el que los solos se suceden a dúo en la suave atmósfera de una reunión familiar. Con Anne Queffélec al piano y Gaspard Dehaene al piano. Se recomienda reservar

Ein Konzert, in dem Solos auf Duos folgen, in einer sanften Atmosphäre eines Familientreffens. Mit Anne Queffélec am Klavier und Gaspard Dehaene am Klavier. Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère