41ème Festival du Périgord Noir – Les Grands de demain Eglise Saint-Léon-sur-Vézère, 17 août 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

A 18h- Kevin CHEN, piano, interprétera les miroirs de Ravel, la valse de Ravel et la Sonate de Franz Liszt. A 21 – Quatuor Chaos, interprètera les quatuor à cordes, op18/3 de Beethoven et le quator « la jeune fille et la mort » de Schubert. Réservation conseillée.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . EUR.

Eglise

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At 6 pm – Kevin CHEN, piano, will perform Ravel’s miroirs, Ravel’s waltz and Franz Liszt’s Sonata. At 21 – Quatuor Chaos, will perform Beethoven’s string quartet op18/3 and Schubert’s quator « Death and the Maiden ». Reservations recommended

A las 18 h – Kevin CHEN, piano, interpretará los miroirs de Ravel, el vals de Ravel y la Sonata de Franz Liszt. A las 21 h – Quatuor Chaos, que interpretará el cuarteto de cuerda op18/3 de Beethoven y el cuarteto « La muerte y la doncella » de Schubert. Se recomienda reservar

A 18h- Kevin CHEN, Klavier, wird Ravels Spiegel, Ravels Walzer und Franz Liszts Sonate interpretieren. Um 21- Chaos Quartett, wird das Streichquartett, op18/3 von Beethoven und das Quator « Das Mädchen und der Tod » von Schubert spielen. Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-06-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère