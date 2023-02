Chants orthodoxes russes au profit de la restauration de l’église Saint Seraphin de Sarov Église Saint-Léon Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Chants orthodoxes russes au profit de la restauration de l’église Saint Seraphin de Sarov Église Saint-Léon, 12 mars 2023, Paris. Chants orthodoxes russes au profit de la restauration de l’église Saint Seraphin de Sarov Dimanche 12 mars, 15h00 Église Saint-Léon Entrée libre, une quête sera réalisée pour la restauration de l’église suite à l’incendie qui a eu lieu en 2022

Réservations et contacts : concert.adea@yahoo.com Église Saint-Léon 29 rue Dupleix, 75015 Paris Paris 75015 Paris Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T14:00:00+00:00 – 2023-03-12T15:30:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Léon Adresse 29 rue Dupleix, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Léon Paris Departement Paris

Église Saint-Léon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Chants orthodoxes russes au profit de la restauration de l’église Saint Seraphin de Sarov Église Saint-Léon 2023-03-12 was last modified: by Chants orthodoxes russes au profit de la restauration de l’église Saint Seraphin de Sarov Église Saint-Léon Église Saint-Léon 12 mars 2023 Église Saint-Léon Paris Paris

Paris Paris