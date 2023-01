Procession pour l’unité des chrétiens Église Saint-Léon, 22 janvier 2023, Paris.

Procession pour l’unité des chrétiens Dimanche 22 janvier, 10h00 Église Saint-Léon

Procession commune paroissiale avec la communauté Saint-Séraphin de Sarov autour de l’église à l’issue de la messe catholique de 11h et de la divine liturgie orthodoxe à 10h ; puis déjeuner partagé

Église Saint-Léon 29 rue Dupleix, 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18

au 25 janvier remonte à plus d’un siècle. Nous

confessons dans le Credo que l’Église est une.

« L’Église universelle apparaît comme un “peuple qui

tire son unité de l’unité du Père et du Fils et de l’Esprit

Saint” » dit le Concile Vatican II (LG 4)

Cette unité donnée par Dieu n’est pas encore

complètement vécue par les chrétiens.

Cette année, de par la présence de nos frères et sœurs

orthodoxes dans la crypte, cette prière pour l’unité des chrétiens prend une

coloration particulière.

Le dimanche 22 janvier, à

l’issue de la messe catholique de 11h et de la divine

liturgie orthodoxe à 10h, nous ferons une

procession commune autour de l’église, avant de

nous retrouver pour un déjeuner où chacun

apportera de quoi garnir un buffet commun. Il sera

possible de déposer les plats apportés de 9h45 à 10h

puis de 10h30 à 11h, et à partir de 12h. La paroisse

fournira les boissons. Ce sera l’occasion de rencontres

fraternelles entre fidèles catholiques et orthodoxes.

Le thème de cette Semaine de prière, cette année, est :

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T10:00:00+01:00

2023-01-22T12:30:00+01:00