Entrer dans le temps de l’Avent par une nuit d’adoration Église Saint-Léon, 26 novembre 2022, Paris. Entrer dans le temps de l’Avent par une nuit d’adoration 26 et 27 novembre Église Saint-Léon Samedi 26 à dimanche 27 novembre Église Saint-Léon 29 rue Dupleix, 75015 Paris Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris Île-de-France Comme les années passées, nous vous proposons d’entrer dans ce temps de l’Avent par une nuit d’adoration (samedi 26 à dimanche 27) de 20h à 8h dans la chapelle de la Visitation.

Le dimanche 27 à 8h, nous chanterons les Laudes avant de déposer le Saint-Sacrement.

Pour s’y inscrire : soit les panneaux papier dans l’église, soit sur le fichier suivant en cliquant sur ce lien. Il est seulement nécessaire qu’au moins deux personnes soient inscrites à chaque heure pour que nous ayons l’assurance qu’il y aura toujours au moins deux personnes à prier. Quand cela est assuré, les autres peuvent venir quand ils veulent et le temps qu’ils veulent.

