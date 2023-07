Apprenez tout de l’architecture contemporaine d’une paroisse des années 60. Église Saint-Léon IX Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Haut-Rhin Apprenez tout de l’architecture contemporaine d’une paroisse des années 60. Église Saint-Léon IX Colmar, 16 septembre 2023, Colmar. Apprenez tout de l’architecture contemporaine d’une paroisse des années 60. 16 et 17 septembre Église Saint-Léon IX Soyez présents pour l’ouverture des festivités à l’occasion des 60 ans de la pose de la 1ère pierre le 04 octobre 1964

L’église Saint-Léon IX « Architecture Contemporaine Remarquable » vous propose de découvrir ou redécouvrir à travers des visites libres ou commentées son architecture, son mobilier liturgique, son orgue, mais aussi sa coupole lanterne, ses vitraux puis une exposition sur l’ancienne chapelle de secours, rue du Ladhof de 1945 à 1991. Église Saint-Léon IX 14 rue d’Ostheim, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est En 2016, l’église a obtenu le label « Architecture Contemporaine Remarquable ». Selon les éléments d’appréciation retenus, elle est le témoin des églises modernes construites en Alsace dans les années 1960. Les motifs ornant l’extérieur de la coupole-lanterne, formant des courbes et contre-courbes, sont conçus en harmonie avec ceux de la tour-clocher. La coupole-lanterne habillée de ses vitraux, dont subsistent quelques rares autres exemples dans la région, et le plafond de l’église constituent des éléments exceptionnels de l’édifice. Parkings, bus, accès pour personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Conseil Fabrique Saint-Léon IX Colmar Détails Catégories d’Évènement: Colmar, Haut-Rhin Autres Lieu Église Saint-Léon IX Adresse 14 rue d'Ostheim, 68000 Colmar Ville Colmar Departement Haut-Rhin Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Léon IX Colmar

Église Saint-Léon IX Colmar Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar/