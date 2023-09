RECITAL CHOPIN PAR RYAN WANG EGLISE SAINT LEON Anglet, 22 octobre 2023, Anglet.

RECITAL CHOPIN PAR RYAN WANG EGLISE SAINT LEON a lieu à la date du 2023-10-22 à 17:00:00.

Tarif : 25 à 32.2 euros.

Ryan Wang, 16 ans, originaire de Vancouver Canada, a commencé à jouer du piano à l’âge de quatre ans et a donné son premier récital solo à l’âge de six ans. En 2013, il commence ses études musicales sous la tutelle du professeur Lee Kum Sing et du Dr Sunsung Kong. Il étudie actuellement grâce à une bourse de musique avec M. Gareth Owen et le professeur Leon McCawley à Eton College au Royaume-Uni, et suit le programme Artist Diploma avec le professeur Marian Rybicki à l’École Normale de Musique de Paris en France.?Ryan mène une carrière de concert bien remplie en tant que soliste et avec des orchestres à travers le monde, notamment en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Il s’est produit dans de nombreuses salles importantes et prestigieuses telles que le Carnegie Hall, la Fondation Louis Vuitton, la Salle Cortot, au Ellen deGeneres Show, le Fazioli Concert Hall, RTHK radio 4 à Hong Kong, CCTV 4 (Chine), CBC Music, en direct sur FM96.3 Station de radio de Toronto au Zoomer Hall et Radio Classique en France. Il a été invité à se produire dans le cadre du volet culturel de la participation du Canada au Sommet de l’APEC à Pékin en 2014, et il a également été invité à donner un récital privé au domicile du premier ministre canadien. Il s’est produit en soliste avec l’Orchestre Symphonique de Singapour, l’Orchestre du Festival de Toronto, l’Orchestre Philharmonique de Xiamen, l’Orchestre Métropolitain de Vancouver, l’Orchestre Symphonique de la Côte Ouest et bien d’autres.?Parmi ses récompenses figurent des victoires au Concours international de piano de Seattle 2019, au Concours Young Euregio Piano Award 2021, au 29e Concours international de piano Frédéric Chopin pour les jeunes à Szafarnia en Pologne, au Concours international de piano d’Ettlingen 2022, au Concours international de piano « SAMSON FRANCOIS » 2022 et Concours International de Piano Jeune Chopin 2023 en Suisse. En 2017 et 2019, Ryan a reçu la bourse pour les artistes émergents de la Vancouver Academy of Music.?En mars 2023, âgé de 15 ans, Ryan était le plus jeune à figurer sur la liste des 30 jeunes musiciens brillants tous âgés de moins de 30 ans par Classic FM. Il s’est produit à l’auditorium de la Fondation Louis Vuitton dans le cadre de sa série Piano Nouvelle Génération 2022-2023, de même que Bruce Liu, Alim Beisembayev et Yunchan Lim. Programme Frédéric Chopin Préludes Op. 28 Entracte Nocturne Op. 62 n° 1Etude Op. 10 n° 10 et n° 5Etude Op. 25 n° 5 et n° 11Scherzo n°3Andante spianato et Grande Polonaise Op. 22

EGLISE SAINT LEON

2 RUE AMÉDÉE DUFOURG Anglet 64600

