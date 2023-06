Concert Église Saint-Léon, 18 juin 2023, Saint-Léon.

Saint-Léon,Allier

Pour participer à la rénovation de l’église de Saint Léon, les amis du patrimoine de St Léon proposent un concert de musique sacrée le 18 juin prochain à 16h..

2023-06-18 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Église

Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To participate in the renovation of the church of Saint Léon, the friends of the heritage of St Léon propose a concert of sacred music on June 18th at 4 pm.

Para participar en la renovación de la iglesia de San León, los Amigos del Patrimonio de San León proponen un concierto de música sacra el 18 de junio a las 16.00 horas.

Um sich an der Renovierung der Kirche von St. Leon zu beteiligen, bieten die Freunde des Kulturerbes von St. Leon am 18. Juni um 16 Uhr ein Konzert mit geistlicher Musik an.

