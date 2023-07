Visite guidée de l’église Église Saint-Léobon Chalais Catégories d’Évènement: Chalais

Indre Visite guidée de l’église Église Saint-Léobon Chalais, 17 septembre 2023, Chalais. Visite guidée de l’église Dimanche 17 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-Léobon Présentation des croix de pierre en cours de restauration avec la participation de la « Fondation du patrimoine » et des projets de restauration. Église Saint-Léobon Rue de la Fontaine 36370 Chalais Chalais 36370 Indre Centre-Val de Loire Edifice de la fin de l’époque romane, composé d’une nef unique et d’un choeur à chevet plat, voûtés en berceau brisé. La grande chapelle seigneuriale ouvrant sur le choeur a sans doute été bâtie à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, puis reconstruite en 1874 avec des dimensions moindres. Des peintures murales de différentes époques ont été mises au jour. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

