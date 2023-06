Église Saint-Léger, Schlierbach (68) église saint-léger schlierbach Schlierbach Schlierbach Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Église Saint-Léger, Schlierbach (68)

Mardi 27 juin, 19h00

Entrée libre

A l'occasion du centenaire des cloches « Alphonsus » et « Maria Immaculata », l'église sera animée par différentes activités :

Au programme :
– Écoute de l'Angelus et commentaires sur cette tradition, suivie d'une écoute des autres cloches.
– Diffusion d'un documentaire : » Les cloches expliquées à tous
– Conférence sur les cloches de la communauté de paroisses »
– Jeux de découvertes pour les enfants
– Pour conclure la soirée, un mini concert d'orgue, de chorale et des cloches aura lieu

