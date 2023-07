Découvrez une église de style roman tardif en grès rose Église Saint-Léger Guebwiller Catégories d’Évènement: Guebwiller

Haut-Rhin Découvrez une église de style roman tardif en grès rose Église Saint-Léger Guebwiller, 16 septembre 2023, Guebwiller. Découvrez une église de style roman tardif en grès rose 16 et 17 septembre Église Saint-Léger Découvrez librement une église catholique située au cœur de la ville. Église Saint-Léger 14 place du Marché, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est https://www.paroisses-catholiques-guebwiller.fr/ Église catholique de style architectural roman tardif en grès rose, elle est située au cœur de la ville.

Construite de 1182 à 1235 sous l’impulsion de l’abbé de Murbach en remplacement d’une chapelle au même endroit, elle est constituée de deux tours, d’un narthex et d’un clocher octogonal. Parking payant sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 CCRG-pah Détails Catégories d’Évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Église Saint-Léger Adresse 14 place du Marché, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller Departement Haut-Rhin Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Léger Guebwiller

Église Saint-Léger Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/