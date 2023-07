Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques lors d’une visite libre ou guidée Église Saint-Léger Fongrave Catégories d’Évènement: Fongrave

Lot-et-Garonne Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques lors d’une visite libre ou guidée Église Saint-Léger Fongrave, 16 septembre 2023, Fongrave. Découvrez une église classée au titre des Monuments historiques lors d’une visite libre ou guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Léger Gratuit. Entrée libre. Cet édifice, dont l’histoire est intimement liée à l’ancien prieuré fontevriste, renferme un remarquable retable du XVIIe siècle classé au titre des Monuments historiques. Découvrez-le à l’occasion d’une visite libre lors des Journées européennes du patrimoine. Profitez également, le dimanche à 15h30, d’une visite animée par le Pays d’art et d’histoire pour découvrir le site, son histoire, son architecture. Église Saint-Léger Le bourg, 47260 Fongrave Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 64 41 87 73 http://www.grand-villeneuvois.fr L’église Saint-Léger, bâtie au XVIe siècle et remaniée au XIXe siècle, comporte un remarquable retable baroque. Elle est classée au titre des Monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois Détails Catégories d’Évènement: Fongrave, Lot-et-Garonne Autres Lieu Église Saint-Léger Adresse Le bourg, 47260 Fongrave Ville Fongrave Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Église Saint-Léger Fongrave

Église Saint-Léger Fongrave Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fongrave/