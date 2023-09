Visite commentée de l’église de Thenissey Église Saint-Léger de Thenissey Thenissey, 16 septembre 2023, Thenissey.

Visite commentée de l’église de Thenissey 16 et 17 septembre Église Saint-Léger de Thenissey Entrée libre | Rendez-vous devant l’église pour le départ de la visite

Le samedi a 14h30 aura lieu la visite commentée du village (du XIIe siècle à nos jours). Puis retour à l’église pour une visite commentée des fresques murales du Moyen-Âge.

Église Saint-Léger de Thenissey 2 rue de l’église 21150 Thenissey Thenissey 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 35 85 19 Église du XIIème siècle comportant un clocher roman, un chœur en berceau brisé, des peintures murales et un retable du XVème siècle mais aussi un autel latéral Renaissance et des statues du XVIème siècle. Il faut noter la présence de nombreuses fresques très anciennes. Cette commune possède également un lavoir et deux châteaux. Par route et par train. Depuis Dijon prendre la direction de Venarey-lès-Laumes.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

