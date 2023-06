Église Saint-Léger, Flammerans (21) Eglise Saint-Léger de Flammerans 21130 Flammerans, 23 juin 2023, Flammerans.

Vendredi 23 juin, 21h00
Eglise Saint-Léger de Flammerans 21130
Entrée libre

L’église de Flammerans contient un grand tableau de saint Jean-Baptiste. Au soir de sa vigile, nous découvrons mieux cette église méconnue autour du « choral du Précurseur ».

Des textes nous permettront également d’en apprendre plus sur le contexte culturel, artistique et spirituel autour de celui qui a annoncé Jésus.

Eglise Saint-Léger de Flammerans
21130 Rue du Four
21130 Flammerans
Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
03 80 37 33 19
auxonne.paroisse@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:00:00+02:00 – 2023-06-23T22:00:00+02:00

Jean-Baptiste Précurseur

