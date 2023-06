NUIT DES VEILLEURS A CUSTINES Eglise Saint Léger Custines Custines Catégories d’Évènement: Custines

Meurthe-et-Moselle NUIT DES VEILLEURS A CUSTINES Eglise Saint Léger Custines, 23 juin 2023, Custines. NUIT DES VEILLEURS A CUSTINES Vendredi 23 juin, 20h30 Eglise Saint Léger Entrée libre Un acte fort qui permettra de continuer cette chaîne de soutien et de prière faite dans toute la France et à travers le monde par l’ACAT-France à l’occasion de la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture.Nous comptons sur votre présence. Eglise Saint Léger Eglise Saint Léger Place de l’Eglise Custines Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « n.magnabosco@free.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

