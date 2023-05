Visite libre de l’église Saint Léger Eglise Saint-Léger Conchez Catégories d’Évènement: Conchez

Visite libre de l'église Saint Léger

16 et 17 septembre

L'église, d'architecture très soignée, qui a été presque entièrement reconstruite au XVIe s. se caractérise au contraire par l'emploi de la pierre de taille, le silex noir étant réservé aux motifs décoratifs en damier qui ornent les deux murs pignons et le chœur.

Eglise Saint-Léger
12 rue de l'église, 27170 Grosley sur Risle
Conchez 27170 Eure
Normandie

L'église contient un retable qui date de la moitié du XVIIe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

