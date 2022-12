Concert solidaire : orgue et harpe – Samedi 17 décembre Église Saint-Laurent Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert solidaire : orgue et harpe – Samedi 17 décembre Église Saint-Laurent, 17 décembre 2022, Villeneuve-Tolosane. Concert solidaire : orgue et harpe – Samedi 17 décembre Samedi 17 décembre, 20h30 Église Saint-Laurent Au profit de la fondation ARSEP Église Saint-Laurent Place de l’Église, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie Yves Gourinat, organiste titulaire de la Cathédrale Saint-Benoît de Castres et Baptiste Guillaumont, jeune harpiste, alterneront solos et duos, en alliant la puissance et la délicatesse de leurs instruments.

