Visite guidée de cette église Samedi 16 septembre, 15h30 Église Saint-Laurent Gratuit. Sur inscription.

Cette église est en partie romane (XIe-XIIe siècles). La nef, composée de quatre travées, et les huit chapelles latérales voûtées d'ogives ont été édifiées dans le style gothique méridional au XVe siècle. Le chœur roman présente des peintures romanes datant de la fin du XIIIe siècle. Longtemps recouvertes d'enduit, ces peintures ont été découvertes et restaurées en 1892. Malheureusement, le locher octogonal d'origine s'est effondré le 04/04/1980.

