Église Saint-Laurent, Ornans (25) Vendredi 30 juin, 20h00 Entrée libre L'église d'Ornans accueillera un concert d'orgue donné par Antoine Joly, qui a composé une partie de son programme en improvisant sur des peintures de Gustave Courbet : « Le Chêne de Flagey », « Juliette Courbet dormant », et « Le désespéré ». Au programme, il y aura aussi des oeuvres de J.S. Bach, Jean Alain, Clément Jannequin, et F. Mendelsshon avec une sonate sur « Le Notre Père »

