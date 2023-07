De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle. Eglise Saint-Laurent Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle. Eglise Saint-Laurent Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle. 16 et 17 septembre Eglise Saint-Laurent Limitée à 25 personnes Crypte Saint-Laurent, pré-existante à l’église actuelle. Eglise Saint-Laurent Place Saint-Laurent 45000 Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 32 88 17 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 église saint laurent ©François Moury Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Eglise Saint-Laurent Adresse Place Saint-Laurent 45000 Ville Orléans Departement Loiret Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Eglise Saint-Laurent Orléans

