Neuvy-Pailloux Visite guidée Église Saint-Laurent Neuvy-Pailloux, 16 septembre 2023, Neuvy-Pailloux. Visite guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Laurent La visite de l’église romane de Neuvy-Pailloux permet de comprendre l’histoire de ce monument qui était au centre d’un système fortifié, siège d’une importante seigneurie. Cette présentation comprend des explications et des photos des fouilles archéologiques, la fresque romane, l’histoire des seigneurs. Église Saint-Laurent Place de la Mairie 36100 Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire 02 54 49 51 47 http://neuvypailloux.free.fr L’église romane possède plusieurs particularités : des fouilles archéologiques très complètes y ont été effectuées, elle forme un ensemble avec une église moderne, des fresques du XIIe siècle ont été sauvegardées.

Autour, des vestiges du château et du site fortifié. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

