Menthonnex-en-Bornes Église Saint-Laurent, Menthonnex-en-Bornes (74) Eglise Saint-Laurent Menthonnex-en-Bornes, 30 juin 2023, Menthonnex-en-Bornes. Église Saint-Laurent, Menthonnex-en-Bornes (74) Vendredi 30 juin, 20h30 Eglise Saint-Laurent Entrée libre La Société Française de Campanologie et la Fédération Française des Amis de l’Harmonium, vous invitent à découvrir le riche patrimoine « musical » de l’édifice à travers l’histoire de ses cloches et de son harmonium du XIXe siècle. Eglise Saint-Laurent 65 Pl. de la Mairie, 74350 Menthonnex-en-Bornes Menthonnex-en-Bornes 74350 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 86 63 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

