Concert de musique classique à Saint-Laurent-Médoc Eglise Saint-Laurent-Médoc, 2 décembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

L’Ensemble vocal Coeur Médoc propose « Stabat Mater Dvoräk », un concert de musique classique dans le magnifique cadre de l’Eglise de la commune.

Oeuvre émotionnelle intense et magistrale du compositeur tchèque Dvoräk, elle sera interprétée par France Desneulin au piano et 4 solistes, sous la direction de Bernard Buffat.

Billetterie en prévente à L’office de Tourisme Médoc-Vignoble (bureau de Pauillac) et sur HelloAsso.

Possibilité de prendre des tickets sur place le jour même, en fonctions des places disponibles..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Eglise

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-Vignoble Tourist Office informs you:

The Ensemble vocal Coeur Médoc presents « Stabat Mater Dvoräk », a classical music concert in the magnificent setting of the local church.

An emotionally intense and masterful work by Czech composer Dvoräk, it will be performed by France Desneulin on piano and 4 soloists, conducted by Bernard Buffat.

Advance tickets available from the Médoc-Vignoble Tourist Office (Pauillac office) and on HelloAsso.

Tickets may be purchased on the day, subject to availability.

La Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble le informa :

El Ensemble vocal Coeur Médoc presenta « Stabat Mater Dvoräk », un concierto de música clásica en el magnífico marco de la iglesia local.

Obra intensa y magistralmente emotiva del compositor checo Dvoräk, será interpretada por France Desneulin al piano y 4 solistas, bajo la dirección de Bernard Buffat.

Entradas anticipadas disponibles en la Oficina de Turismo de Médoc-Vignoble (oficina de Pauillac) y en HelloAsso.

Las entradas podrán adquirirse el mismo día, según disponibilidad.

Das Office de Tourisme Médoc-Vignoble informiert Sie :

Das Vokalensemble Coeur Médoc bietet « Stabat Mater Dvoräk », ein klassisches Musikkonzert im wunderschönen Rahmen der Kirche der Gemeinde.

Das intensive und meisterhafte emotionale Werk des tschechischen Komponisten Dvoräk wird von France Desneulin am Klavier und 4 Solisten unter der Leitung von Bernard Buffat vorgetragen.

Kartenvorverkauf im Office de Tourisme Médoc-Vignoble (Büro Pauillac) und auf HelloAsso.

Es besteht die Möglichkeit, am selben Tag vor Ort Karten zu kaufen, je nach Verfügbarkeit der Plätze.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Médoc-Vignoble