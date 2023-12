Concert de Noël Eglise Saint-Laurent Marseille 2e Arrondissement, 17 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 18:00:00

fin : 2023-12-17 19:15:00

Concert à l’Église Saint-Laurent.

Le Chœur Solea présente un concert de Noël dans la magnifique église St Laurent (face à la passerelle du Mucem).

Un programme de musique classique autour du thème de Noël, pièces baroques allemandes, ou plus contemporaines : Kodaly, Vaughan Williams…



Le chœur est dirigé par Anne Périssé dit Préchacq et accompagné à l’orgue par Frédéric Isoletta.

Le chœur Soléa composé de 16 chanteurs sous la direction de Anne Périssé dit Préchacq est accompagné par Frédéric Isoletta à l’orgue.



Il interprètera des musiques de la Renaissance et contemporaines pour le temps de Noël.: Bach, Kodali, Ralf Vaughan, Busto Javier…



Le concert est organisé au profit de l’association Ensemble2générations : pour l’entraide intergénérationnelle

.

Eglise Saint-Laurent Esplanade de la Tourette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



