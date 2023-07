Balade avec un Greeter – De Saint-Martial aux mousquetaires, sans oublier Georges Guingouin Eglise Saint-Laurent-les-Églises, 18 août 2023, Saint-Laurent-les-Églises.

Saint-Laurent-les-Églises,Haute-Vienne

Venez en visiteur, partez en ami ! Dans le cadre du programme des visites estivales avec nos Greeters, venez découvrir, sur seulement 1 km aller/retour, en compagnie de Christiane, l’histoire de ce village au travers de son église, et sa fontaine Saint-Jean, identifiée comme un des premiers fonts baptismaux ruraux. A partir de documents témoignant des fouilles archéologiques, de photos A3, et de nouvelles recherches publiées en 2022, de ses châteaux, ses « Poilus » et autres personnages célèbres. De la Préhistoire à nos jours, les visiteurs découvrent ainsi la richesse incroyable du patrimoine de cette commune des Monts du Limousin ! Inscription obligatoire. Visite à partir de 3 personnes et accessible aux enfants dès 5 ans..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 12:00:00. EUR.

Eglise

Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come as a visitor, leave as a friend! As part of our program of summer visits with our Greeters, come and discover, over just 1 km round trip, in Christiane’s company, the history of this village through its church, and its Saint-Jean fountain, identified as one of the first rural baptismal fonts. Using documents from archaeological digs, A3 photos, and new research published in 2022, you’ll discover its castles, its « Poilus » and other famous characters. From prehistory to the present day, visitors will discover the incredibly rich heritage of this commune in the Monts du Limousin! Registration required. Visits for groups of 3 or more, and accessible to children aged 5 and over.

¡Venga como visitante, vaya como amigo! En el marco del programa de visitas de verano con nuestros Greeters, venga a descubrir la historia de este pueblo a través de su iglesia y su fuente, identificada como una de las primeras pilas bautismales rurales. A través de documentos procedentes de excavaciones arqueológicas, fotos A3 y nuevas investigaciones publicadas en 2022, conocerá sus castillos, sus « Poilus » y otros personajes célebres. Desde la prehistoria hasta nuestros días, los visitantes descubrirán la increíble riqueza patrimonial de esta ciudad de los Montes del Lemosín Inscripción obligatoria. Las visitas son para grupos a partir de 3 personas y están abiertas a niños a partir de 5 años.

Kommen Sie als Besucher, gehen Sie als Freund! Im Rahmen des Programms der Sommerbesuche mit unseren Greeters entdecken Sie auf nur 1 km Hin- und Rückweg in Begleitung von Christiane die Geschichte dieses Dorfes anhand seiner Kirche und seines Brunnens Saint-Jean, der als eines der ersten ländlichen Taufbecken identifiziert wurde. Anhand von Dokumenten, die von archäologischen Ausgrabungen zeugen, A3-Fotos und neuen Recherchen, die 2022 veröffentlicht wurden, von seinen Schlössern, seinen « Poilus » und anderen berühmten Persönlichkeiten. Von der Vorgeschichte bis heute entdecken die Besucher auf diese Weise den unglaublichen Reichtum des Kulturerbes dieser Gemeinde in den Monts du Limousin! Eine Anmeldung ist erforderlich. Besichtigung ab 3 Personen und für Kinder ab 5 Jahren zugänglich.

