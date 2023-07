Concert « Graine d’organiste – l’orgue et l’art de la transmission » Église Saint-Laurent Le Creusot Catégories d’Évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire Concert « Graine d’organiste – l’orgue et l’art de la transmission » Église Saint-Laurent Le Creusot, 17 septembre 2023, Le Creusot. Concert « Graine d’organiste – l’orgue et l’art de la transmission » Dimanche 17 septembre, 17h30 Église Saint-Laurent Entrée libre Après les visites de l’orgue de l’église Saint-Laurent, l’association Orguissimo propose un concert intitulé « Graine d’organiste – l’orgue et l’art de la transmission », en lien avec la thématique « Patrimoine vivant » de ces Journées européennes du patrimoine. C’est Tanguy Marot, jeune musicien prometteur, élève du conservatoire de Chalon-sur-Saône, qui se produira à cette occasion. Église Saint-Laurent Rue Jean Jaurès, 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

